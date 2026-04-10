朝から雨が降ったり止んだりを繰り返したサクラの名所、須坂市の「臥竜公園」。傘を差しながら満開のサクラを楽しむ人の姿が目立ちました。雨で散ったサクラの花びらが「竜ヶ池」に流れていく様子も…。千曲市から「雨だけど良かったなと。ちょうどいい時に来ました、満開なので。それでもこれだけ咲いていれば十分。来て良かったです。」佐久穂町から「きれいですね。これだけ（サクラが）あると、晴れていればもっときれいだった