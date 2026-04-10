ABEMAの開局10周年を記念した特別番組『30時間限界突破フェス』のグランドフィナーレ企画「最強バズりソング歌謡祭」において、全出演アーティストの歌唱曲が発表された。 （関連：【画像あり】後藤真希、May J.ら出演アーティストの一部） 『30時間限界突破フェス』は、4月11日午後3時から12日午後10時にかけて生放送される30時間の特別番組。その締めくくりを飾る「最強バズりソング歌謡祭」は、MCを元