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　ABEMAの開局10周年を記念した特別番組『30時間限界突破フェス』のグランドフィナーレ企画「最強バズりソング歌謡祭」において、全出演アーティストの歌唱曲が発表された。

（関連：【画像あり】後藤真希、May J.ら出演アーティストの一部

　『30時間限界突破フェス』は、4月11日午後3時から12日午後10時にかけて生放送される30時間の特別番組。その締めくくりを飾る「最強バズりソング歌謡祭」は、MCを元日向坂46の齊藤京子とフリーアナウンサーの岩田絵里奈が務め、時代や世代を超えてヒットした楽曲と、次世代アーティストが一堂に会するステージとなる。

　出演アーティストは23組。後藤真希が「LOVEマシーン」「Which? Prod. Giga」を、岩崎良美が「タッチ」を披露するほか、FRUITS ZIPPERは「NEW KAWAII」「わたしの一番かわいいところ」「はちゃめちゃわちゃライフ！」の3曲を歌唱。

　ねぐせ。は「織姫とBABY」「青春バイブレーション」、I Don't Like Mondays.は「PAINT」「マスカレード」をそれぞれパフォーマンスする。

　また、May J.は泰葉の「フライディ・チャイナタウン」や宇多田ヒカルの「First Love」、KAZ（GENERATIONS／数原龍友）は「Choo Choo TRAIN」「最後の雨」をカバーするなど、オリジナル曲とカバー曲が入り混じるラインナップに。なお、楽曲は変更となる可能性がある。

■全アーティスト歌唱曲一覧（予定）I Don't Like Mondays.　「PAINT」「マスカレード」iLiFE!　「アイドルライフスターターパック」岩崎良美　「タッチ」WOLF HOWL HARMONY　「Gachi Funk」KAZ（GENERATIONS／数原龍友）　「Choo Choo TRAIN」「最後の雨」Gyubin　「Really Like You (Japanese Version)」「恋風／幾田りら」後藤真希　「LOVEマシーン」「Which? Prod. Giga」CIRRA　「Always」Juice=Juice　「盛れ！ミ・アモーレ」SWEET STEADY　「SWEET STEP」chay　「僕のこと／Mrs. GREEN APPLE」Toi Toi Toi　「咲いてなくたって」ねぐせ。　「織姫とBABY」「青春バイブレーション」ピラフ星人　「ピラピー」「Shalala」fav me　「Eye to eye！」FRUITS ZIPPER　「NEW KAWAII」「わたしの一番かわいいところ」「はちゃめちゃわちゃライフ！」VIBY　「Mi*light」「恋におちたら／Crystal Kay」WHITE JAM　「池袋サンシャイン」「磁石」May J.　「フライディ・チャイナタウン／泰葉」「First Love／宇多田ヒカル」Mega Shinnosuke　「愛とU」「ごはん食べヨ」ヤジマリー。　「ワンチュッ！～Let's Wanchu!～」琳子　「中華料理屋の酢豚が食べたい」log you　「桜色オーバーレイ」　

（文＝リアルサウンドテック編集部）