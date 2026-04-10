ABEMAの開局10周年を記念した特別番組『30時間限界突破フェス』のグランドフィナーレ企画「最強バズりソング歌謡祭」において、全出演アーティストの歌唱曲が発表された。

（関連：【画像あり】後藤真希、May J.ら出演アーティストの一部）

『30時間限界突破フェス』は、4月11日午後3時から12日午後10時にかけて生放送される30時間の特別番組。その締めくくりを飾る「最強バズりソング歌謡祭」は、MCを元日向坂46の齊藤京子とフリーアナウンサーの岩田絵里奈が務め、時代や世代を超えてヒットした楽曲と、次世代アーティストが一堂に会するステージとなる。

出演アーティストは23組。後藤真希が「LOVEマシーン」「Which? Prod. Giga」を、岩崎良美が「タッチ」を披露するほか、FRUITS ZIPPERは「NEW KAWAII」「わたしの一番かわいいところ」「はちゃめちゃわちゃライフ！」の3曲を歌唱。

ねぐせ。は「織姫とBABY」「青春バイブレーション」、I Don't Like Mondays.は「PAINT」「マスカレード」をそれぞれパフォーマンスする。

また、May J.は泰葉の「フライディ・チャイナタウン」や宇多田ヒカルの「First Love」、KAZ（GENERATIONS／数原龍友）は「Choo Choo TRAIN」「最後の雨」をカバーするなど、オリジナル曲とカバー曲が入り混じるラインナップに。なお、楽曲は変更となる可能性がある。

■全アーティスト歌唱曲一覧（予定）I Don't Like Mondays. 「PAINT」「マスカレード」iLiFE! 「アイドルライフスターターパック」岩崎良美 「タッチ」WOLF HOWL HARMONY 「Gachi Funk」KAZ（GENERATIONS／数原龍友） 「Choo Choo TRAIN」「最後の雨」Gyubin 「Really Like You (Japanese Version)」「恋風／幾田りら」後藤真希 「LOVEマシーン」「Which? Prod. Giga」CIRRA 「Always」Juice=Juice 「盛れ！ミ・アモーレ」SWEET STEADY 「SWEET STEP」chay 「僕のこと／Mrs. GREEN APPLE」Toi Toi Toi 「咲いてなくたって」ねぐせ。 「織姫とBABY」「青春バイブレーション」ピラフ星人 「ピラピー」「Shalala」fav me 「Eye to eye！」FRUITS ZIPPER 「NEW KAWAII」「わたしの一番かわいいところ」「はちゃめちゃわちゃライフ！」VIBY 「Mi*light」「恋におちたら／Crystal Kay」WHITE JAM 「池袋サンシャイン」「磁石」May J. 「フライディ・チャイナタウン／泰葉」「First Love／宇多田ヒカル」Mega Shinnosuke 「愛とU」「ごはん食べヨ」ヤジマリー。 「ワンチュッ！～Let's Wanchu!～」琳子 「中華料理屋の酢豚が食べたい」log you 「桜色オーバーレイ」

（文＝リアルサウンドテック編集部）