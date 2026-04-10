これからの気象情報です。 11日(土)も、所々で傘が必要になりそうです。 ◆警報・注意報 現在、沿岸部に強風・波浪注意報、山沿いに融雪・ナダレ注意報の出ているところがあります。 ◆4月11日(土)の天気 ・上越地方 朝のうちは、雨雲の湧くところがあるでしょう。 一方、日中はおおむね晴れる見込みですが、黄砂の飛来には注意が必要です。 ・中越地方 不安定な空模様で、夜にかけてにわか雨の可能性