これからの気象情報です。

11日(土)も、所々で傘が必要になりそうです。



◆警報・注意報

現在、沿岸部に強風・波浪注意報、山沿いに融雪・ナダレ注意報の出ているところがあります。



◆4月11日(土)の天気

・上越地方

朝のうちは、雨雲の湧くところがあるでしょう。

一方、日中はおおむね晴れる見込みですが、黄砂の飛来には注意が必要です。



・中越地方

不安定な空模様で、夜にかけてにわか雨の可能性があります。

晴れていても天気の急変に注意ください。

また、午後は次第に風も強まってくるでしょう。



・長岡市と三条市周辺

広く晴れ間が出て、日中は過ごしやすい気温になるでしょう。

ただ、局地的に雨雲が湧くため念のため折り畳み傘があると安心です。



・下越：新潟市周辺と佐渡

午前中は、雨が降りやすいでしょう。

午後は、まとまった雨雲が抜けるものの急な雨や雷雨のところがありそうです。



・下越：村上市から聖籠町

午前中だけでなく、午後も局地的に雨雲が湧くでしょう。

カミナリを伴うところもあるため、落雷やヒョウにも注意が必要です。



◆風と波

上・中・下越で次第に風がやや強く、佐渡では朝から強い風が吹きつけるでしょう。

波は、上・中越でのち3m、下越・佐渡でのち4mの予想です。



◆週間予報

12日(日)と13日(月)はおおむね晴れて、日中は過ごしやすい気温になるでしょう。

14日(火)と15日(水)は雲の多い天気で、雨予報に変わるところもありそうです。

一方、16日(木)以降は日差しが届き暖かくなるでしょう。



◆11日(土)の北信越の天気

長野県は、おおむね晴れるでしょう。

北陸3県は午前中は雲が多く、にわか雨のところがありそうです。

最高気温は、20℃前後の予想です。



11日(土)は不安定な空模様になりそうです。お出かけの際は急な雨にご注意ください。