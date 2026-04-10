TIMEXとNASAのコラボレーション最新作『Q Timex × NASA』が、4月17日に発売されることが発表された。 【画像あり】アポロ17号が見た月と地球をデザインに商品外観一覧（画像17枚） 本モデルは、1972年に行われたアポロ計画最後の有人月面着陸ミッション「アポロ17号」の功績を称える特別なタイムピースだ。 1970年代のクォーツウォッチを現代に復活させた「Q Timex」シリーズをベースに