TIMEXとNASAのコラボレーション最新作『Q Timex × NASA』が、4月17日に発売されることが発表された。

【画像あり】アポロ17号が見た月と地球をデザインに 商品外観一覧（画像17枚）

本モデルは、1972年に行われたアポロ計画最後の有人月面着陸ミッション「アポロ17号」の功績を称える特別なタイムピースだ。

1970年代のクォーツウォッチを現代に復活させた「Q Timex」シリーズをベースに、宇宙探索の歴史を物語るディテールが随所に盛り込まれている。ステンレススチールブレスレットタイプとレザーストラップタイプの2タイプが展開される。

6時位置には「サン＆ムーン」インジケーターを配置。太陽と月が24時間かけて交互に姿を現し、昼夜の移ろいを表現する。9時位置にレイアウトされた曜日表示のサブダイヤルには、アポロ計画を象徴する「月面パターン」が施されており、暗所では蓄光によって青白く浮かび上がる仕様となっている。

ケース裏蓋には、アポロ17号の乗組員が月への道中で撮影した地球の写真「ブルー・マーブル」をカラーで再現。人類史上最も有名な地球写真の一つとされる一枚が刻まれている。

ムーブメントはクォーツ（マルチファンクション：曜日・日付・サン＆ムーン表示）で、ケースは40mm径のステンレススチール製。防水性能は5気圧防水（50M）、ラグ幅は18mm。

価格はステンレススチールブレスレットタイプが44,000円（税込）、レザーストラップタイプが38,500円（税込）。販路は時計専門店、公式オンラインストア、一部家電量販店に限定される。なお、4月3日から予約受付が開始されている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）