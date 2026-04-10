プレミアリーグの名門トッテナムに所属するガーナ代表のモハメド・クドゥスは、北中米ワールドカップ出場が危ぶまれているようだ。英公共放送『BBC』が伝えている。昨夏にウェストハムを退団し、今季からトッテナムでプレーするクドゥスは、シーズン序盤こそ出場機会を得ていたものの、現地１月４日のサンダーランド戦（１−１）で途中交代して以降、約３か月にわたって戦列を離れている。コンディションが懸念されるなか、