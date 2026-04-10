「今季中の復帰はほぼない」ガーナ代表に痛手。プレミア名門の25歳MFがW杯前に手術か。英BBCが報道「太ももの怪我からの回復が思わしくなく…」
プレミアリーグの名門トッテナムに所属するガーナ代表のモハメド・クドゥスは、北中米ワールドカップ出場が危ぶまれているようだ。英公共放送『BBC』が伝えている。
昨夏にウェストハムを退団し、今季からトッテナムでプレーするクドゥスは、シーズン序盤こそ出場機会を得ていたものの、現地１月４日のサンダーランド戦（１−１）で途中交代して以降、約３か月にわたって戦列を離れている。
コンディションが懸念されるなか、トッテナムは現地４月９日にクラブの公式サイトで状態を報告。「先週、彼はチーム練習に復帰していたが、さらなる専門医の診察が必要となり、場合によっては手術も必要となる」と明かした。
この発表を受けて『BBC』は「クドゥス、太ももの怪我からの回復が思わしくなく手術の可能性」と見出しを打った記事を掲載。「今季中の復帰はほぼない」と報じた。
北中米W杯でパナマ、イングランド、クロアチアと同組に入ったガーナ。代表通算46キャップを誇る25歳のMFが本大会に不在となれば、影響は決して小さくないだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「やはり彼は危険だった」聖地でイングランドを粉砕した日本代表、英紙記者が三笘薫とともに絶賛した選手は？中村でも佐野でも鎌田でもなく…【現地発】
昨夏にウェストハムを退団し、今季からトッテナムでプレーするクドゥスは、シーズン序盤こそ出場機会を得ていたものの、現地１月４日のサンダーランド戦（１−１）で途中交代して以降、約３か月にわたって戦列を離れている。
この発表を受けて『BBC』は「クドゥス、太ももの怪我からの回復が思わしくなく手術の可能性」と見出しを打った記事を掲載。「今季中の復帰はほぼない」と報じた。
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