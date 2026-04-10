「今季中の復帰はほぼない」ガーナ代表に痛手。プレミア名門の25歳MFがW杯前に手術か。英BBCが報道「太ももの怪我からの回復が思わしくなく…」

「今季中の復帰はほぼない」ガーナ代表に痛手。プレミア名門の25歳MFがW杯前に手術か。英BBCが報道「太ももの怪我からの回復が思わしくなく…」