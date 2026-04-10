4月10日（金）、ニュースキャスター・長野智子がパーソナリティを務めるラジオ番組「長野智子アップデート」（文化放送・15時30分～17時）が放送。午後3時台「アップデート・コラム」のコーナーでは、「中東情勢の大混乱 油断できない日本への影響」というテーマで、ジャーナリストの鈴木哲夫氏に話を伺った。 アメリカ・イスラエルとイランの間で成立した停戦合意