フリーアナウンサー青井実（45）が10日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）にゲストとして生出演し、フジテレビ宮司愛海アナウンサーの海外留学についてコメントした。話題のトピックをピックアップするコーナーで、3位に取り上げられたのが「フジテレビ宮司アナ今秋から海外留学へ」のニュースだった。青井は宮司アナと2年間、フジテレビ系「LiveNewsイット！」（月〜金曜後3・45）のキャスターとして共演し