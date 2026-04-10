根強い人気の「カローラツーリング」ステーションワゴン不人気が加速するなか、トヨタの乗用車シリーズ「カローラ」のステーションワゴンモデル「カローラツーリング」は今でも根強い人気を保っています。人気を保つ理由は何なのでしょうか。「カローラ」は1966年11月に誕生したベーシック乗用車シリーズです。【画像】超カッコいい！ これがトヨタ最新「ステーションワゴン」です！ 画像で見る（18枚）当時のエントリーモ