根強い人気の「カローラツーリング」

ステーションワゴン不人気が加速するなか、トヨタの乗用車シリーズ「カローラ」のステーションワゴンモデル「カローラツーリング」は今でも根強い人気を保っています。



人気を保つ理由は何なのでしょうか。

「カローラ」は1966年11月に誕生したベーシック乗用車シリーズです。

【画像】超カッコいい！ これがトヨタ最新「ステーションワゴン」です！ 画像で見る（18枚）

当時のエントリーモデル「パブリカ」と上級車「コロナ」の中間帯に位置し、「良品廉価」「変化」「プラスアルファ」を開発の指針として登場しました。日本のモータリゼーションの発展を支え、マイカーの普及拡大に大きく貢献した存在です。

その後も実用性・信頼性・経済性を堅持しながら時代のニーズに応じて進化を重ね、現在では世界150以上の国と地域に展開されています。2025年時点での累計販売台数は5500万台以上に達し、今も更新され続けています。

カローラシリーズにおけるステーションワゴンの系譜は、1967年5月の2ドアバン追加にさかのぼります。

1982年に乗用モデル「カローラワゴン」が登場し、後継の「カローラフィールダー」へと引き継がれました。現行型は2018年に登場した12代目で、「カローラツーリング」として2019年9月に発売されています。

12代目共通の若々しいスタイリッシュなデザインや、TNGAプラットフォームによる基本性能の大幅な引き上げを図るとともに、先進機能「トヨタセーフティセンス」の熟成など、大幅な進化を遂げています。

ボディサイズは全長4495mm×全幅1745mm×全高1460mm、ホイールベースは2640mmです。

グローバルで展開するモデルとは異なり、日本仕様車には道路事情に配慮した専用のナローボディが採用されており、3ナンバー登録でありながら取り回しのしやすさが確保されています。

2022年にはパワートレインが最新世代へ刷新されました。今回の仕様変更でラインナップは全車1.8L（リットル）ハイブリッドに統一されています。

燃費性能（WLTCモード）はベーシックな「X」グレードで29.5km／L、中級の「G」で29.3km／L、最上級の「W×B」でも27.3km／Lを達成しています。

グレード構成は「X」、「G」、「W×B」の3本立てに加え、専用の内外装とスポーティな足回りを備えた特別仕様車「ACTIVE SPORT」を設定しています。いずれもFFをベースに、4WD「E-Four」も設定しています。乗車定員は5名です。

2025年5月の実施された一部改良では、装備の充実化が図られました。

W×Bにはドライブレコーダー（前方）とバックガイドモニター（簡易録画機能付き）が標準設定されたほか、W×BとGには「ブラインドスポットモニター＋安心降車アシスト」および「パーキングサポートブレーキ（後方接近車両）」が標準装備となっています。

さらにGには205／55R16タイヤ＆16×7Jアルミホイール、LEDフロントフォグランプが標準化されました。

価格（消費税込み）はXの2WDモデルが235万9500円から、ACTIVE SPORTの4WDモデルが341万6600円までとなっており、装備が充実したGグレードでも300万円を下回る価格帯に抑えられています。

最廉価のXグレードであっても、スタイリッシュなデザインは損なっておらず、オートエアコンやスマートキーなどの基本装備はもちろん、LEDヘッドライトや、レーダークルーズコントロール、プリクラッシュセーフティを始めとする最新の先進運転支援システム「トヨタセーフティセンス」も標準装備しています。

安全装備の標準化や電動化によって新車価格が高騰傾向にある昨今において、このコスト設定は初代から受け継がれた「良品廉価」の精神を体現するものといえ、ステーションワゴンが下火の現在でも、高いコストパフォーマンスから根強い人気を保っています。

なお、2025年10月開催の「ジャパンモビリティショー2025」では次期カローラを示唆するコンセプトカーが公開されましたが、そのボディ形状はセダンタイプであり、ステーションワゴンの後継モデルが登場するまでにはしばらく時間がかかる見通しです。

当面は現行型のカローラツーリングがラインナップの中心を担い続けることになりそうです。