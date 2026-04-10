9日、都内で行われた映画『アギト 超能力戦争』の完成披露舞台挨拶に、俳優の要潤（45）、賀集利樹（47）、モデルでタレントのゆうちゃみ（24）らが登壇した。今作は、仮面ライダー生誕55周年を記念し製作された2001年放送の『仮面ライダーアギト』最新作。【映像】「ざわめいていた」ゆうちゃみに対するSNSの反応『アギト』と同じ生まれ年で、映画初出演となるゆうちゃみは今作で仮面ライダーG6に変身するという。ゆうちゃみ