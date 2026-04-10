9日、都内で行われた映画『アギト 超能力戦争』の完成披露舞台挨拶に、俳優の要潤（45）、賀集利樹（47）、モデルでタレントのゆうちゃみ（24）らが登壇した。今作は、仮面ライダー生誕55周年を記念し製作された2001年放送の『仮面ライダーアギト』最新作。

【映像】「ざわめいていた」ゆうちゃみに対するSNSの反応

『アギト』と同じ生まれ年で、映画初出演となるゆうちゃみは今作で仮面ライダーG6に変身するという。

ゆうちゃみ「私がG6になるというところで、Xでもすごくざわめいていた。まさかギャルが、仮面ライダーになれると思っていなかったから」

要「（G6の）Gはギャルでしょ？」

ゆうちゃみ「そう！」

また仮面ライダーにちなみ、「自分にとって変わることのないヒーローは？」と聞かれた要潤は「真面目な話をしていいですか？」と前置きし、次のように明かした。

要「僕の心の師匠で大杉漣さんという俳優がいる。（『仮面ライダーアギト』の）氷川誠と同じ位置ぐらい、“大杉漣”は僕の心の中にいて、俳優としての姿勢は全部“大杉漣”から学んだと思っている。それぐらい僕にとってはヒーローのような存在。まだやれるだろうと、彼（賀集）は言うので、僕も100歳までアギト頑張ります！仮面ライダーは永遠に不滅！」

（『ABEMA Morning』より）