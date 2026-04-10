Image: Adriano Contreras / Gizmodo US パソコンやスマホのスペックがどんどん上がっていくなか、今、消費者が求めているものは何か…。それを明確にしたのが、3月に発表されたMacBook Neoの存在。メモリ8GB、容量256GBというスマホレベルの数字に、スペック不足を気にする声があがっていました。が、そのハードルはアンダー10万円という価格設定で容易に超えられたようです。MacBook Neo