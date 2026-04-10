Image: Adriano Contreras / Gizmodo US

パソコンやスマホのスペックがどんどん上がっていくなか、今、消費者が求めているものは 何か…。それを明確にしたのが、3月に発表されたMacBook Neoの存在。

メモリ8GB、容量256GBというスマホレベルの数字に、スペック不足を気にする声があがっていました。が、そのハードルはアンダー10万円という価格設定で容易に超えられたようです。MacBook Neo売れてます！

お届けは早くても3週間後

MacBook Neoの出荷台数は発表されていないものの（今月末の四半期収支報告での発表に期待）、在庫薄なのは公式サイトを見れば明らか。

今MacBook Neoを購入しようと思えば、ほとんどのモデル（色・オプション）で、お届けは早くて3週間後の5月8日から15日程度と表示されます。唯一、早めに来るのがシルバーの256GBで、それでも4月25日（せっかくNeo買うなら、やっぱりポップなカラーを選びたいですよね）。

通常、Apple（アップル）ストアでは、在庫があればストアでの当日受け取り・明日出荷が表示されるので、MacBook Neoの在庫薄＝好調な売れ行きがうかがえます。

予想よりも売れている？

MacBook Neoが発売後早くも在庫薄とは、Appleの販売予想が低すぎたと見ることもできます。元BloombergでApple事情通のTim Culpan氏は、Neo用のチップが足りてない、予定していた数をほぼ使い切りそうなのでは？と予想。Culpan氏の情報筋からは、製造パートナーであるTSMCに追加オーダーをかけるか、様子を見るか、Appleは揺れに揺れている状態だとか…。

メモリ増強のMacBook Neo 2にも期待大

MacBook Neoを実際に使ってみて思ったのは、想定されるターゲット層ならメモリ8GBでも困りませんということ。この想定ターゲットとは、パソコンライトユーザーであり、ウェブ観覧やメール、文章を書く、ストリーミング動画を見るなど簡単なタスクを主とする人たち。負荷低めのゲームや簡単な動画編集も問題ありませんでした。

何より、この価格でこの美スクリーンで、この品質で勝負できるWindows端末がほぼないのが、MacBook Neoがますます売れる理由の1つです。

MacBook Neoの成功を受けて、ますます期待がかかるのが後継機となるMacBook Neo 2。2代目としてアップグレードされるのは、やはりメモリと搭載チップ。チップは、iPhone 17 ProやiPhone Airに採用されたA19 Pro、メモリは12GBと噂（期待）されています。当然、Appleパソコンとしてのバジェットモデルという位置（価格）をキープするのが大前提。モデルを定着させるため、価格据え置きなんて見方もありますね。

…じゃぁ、やっぱり真の大正解はまだ見ぬMacBook Neo 2、ですか。