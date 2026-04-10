京都ハンナリーズは4月10日、川嶋勇人が全治未定の右外傷性変形性足関節症と診断され、近日中に関節鏡視下関節形成術の手術を受けることを発表した。「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」の試合をすべて欠場するという。 5月15日に36歳の誕生日を迎える川嶋は、186センチ83キロのシューティングガード。東山高校、関西学院大学を経て、日立サンロッカーズ東京（現サンロッカー