朝ドラ『ばけばけ』の主題歌を歌う夫婦デュオで、3人の男の子を持つハンバートハンバートが、家庭優先のライフスタイルと子育てについて語った。【映像】大人顔負けの料理を作る現在18歳の長男ハンバート ハンバートは、4月9日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。夫・佐藤良成と妻・佐野遊穂の2人で活動する、結成28年目の男女デュオ。朝ドラ『ばけばけ』の主題歌『笑ったり転んだり』を担当し、昨年は紅白歌合戦