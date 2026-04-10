朝ドラ『ばけばけ』の主題歌を歌う夫婦デュオで、3人の男の子を持つハンバートハンバートが、家庭優先のライフスタイルと子育てについて語った。

【映像】大人顔負けの料理を作る現在18歳の長男

ハンバート ハンバートは、4月9日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。夫・佐藤良成と妻・佐野遊穂の2人で活動する、結成28年目の男女デュオ。朝ドラ『ばけばけ』の主題歌『笑ったり転んだり』を担当し、昨年は紅白歌合戦への出場も果たした。

プライベートでは、18歳、15歳、12歳の3人の男の子を育てる父と母。黒柳に「仕事と、子供の学校なんかとか、両立って大変じゃありませんでした？」と聞かれると、佐野は「学校の行事は、なるべく行きたいので、最初に4月にその1年間の行事の予定が配られたら、それを避けるように、なるべくコンサートを組んでもらったり」と、家庭優先にバランスを取りながら活動していることを明かした。

そして黒柳が「そういった子供との時間は大切にしてるんですね、なるべく」と言うと、佐野は「そうですね」と頷き、「楽しいしね、やっぱり。そういう時間があるからこそ仕事もね、ずっと仕事だったら参っちゃうね、たぶん」と再確認するように佐藤に語りかけた。

とはいえ幼い頃の子育ては苦労も多かったと言い、「大変でしたね、ホントね」と顔を見合わせる。しかし、「親以外にももう周りの友達にも手伝ってくれる方がいて。本当に周りに恵まれて」と感謝を口にした。

また、大きくなった子どもたちも、今はそれぞれ家事を分担して手伝ってくれていると話し、特に長男は「今、夕飯をほぼ毎日作ってくれていて。その前の晩にだいたい打ち合わせして、『誰がいないから、お米は何合だね』とか『じゃあ、これとこれは買い物しなきゃいけないね』とか。その打ち合わせの時間とかも全部入ってるので、バイト代をあげてますね」と説明すると、黒柳は「いくらくらいあげるの？」と鋭い質問。

佐野は遠慮がちに「長男の…これ言っていいんですかね、月に2万円で、毎食」と明かし、黒柳と笑い合った。

（『徹子の部屋』より