FC町田ゼルビアは10日、流通経済大DF西川楓人(4年)の2027年1月加入内定を発表した。2026年JFA・Jリーグ特別指定選手にも承認されたため今季から出場可能となる。西川は興國高から流通経済大に進学。2年生の後半から先発に定着して昨年はリーグ戦全試合に出場した。町田を通じて「プロサッカー選手としてのキャリアをFC町田ゼルビアという素晴らしいクラブでスタートできることをとても嬉しく思います。FC町田ゼルビアの勝利