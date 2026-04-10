昨年5月23日にInstagramにて“4年ぶりの顔出し”をした俳優でモデルの清原翔が10日に自身のアカウントを更新。同期のモデルとの再会ショットを披露すると、ファンから反響が寄せられた。【写真】脳出血で療養中・清原翔、佐藤栞里らに囲まれる姿脳出血前の“豪華共演者”とのオフショも（8枚）2020年6月、感染性心内膜炎による脳出血を発症し、緊急手術を行った清原。その後、複数回の手術を経て体調は安定。脳に関しても異