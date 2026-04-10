脳出血で療養中の清原翔33歳、「相変わらず仲良いです！」MEN′S NON-NO同期と再会に飛び切り笑顔
昨年5月23日にInstagramにて“4年ぶりの顔出し”をした俳優でモデルの清原翔が10日に自身のアカウントを更新。同期のモデルとの再会ショットを披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】脳出血で療養中・清原翔、佐藤栞里らに囲まれる姿 脳出血前の“豪華共演者”とのオフショも（8枚）
2020年6月、感染性心内膜炎による脳出血を発症し、緊急手術を行った清原。その後、複数回の手術を経て体調は安定。脳に関しても異常はないとの診断を受けた。そして現在は、復帰に向け医師の指導を受けながらリハビリに専念している。
そんな清原が投稿したのは友人たちとの3ショット。写真にはカメラに笑顔を見せる清原の後ろで楽しそうに笑うモデルの山下涼平の姿が収められている。清原と山下はファッション誌『MEN’S NON-NO』（集英社）の同期。そんな彼との再会に清原は「やっと涼平に会えました 安心してください相変わらず仲良いです！」とつづっている。
この投稿にファンからは「とてもいい笑顔です」「最幸な笑顔」「疲れが吹き飛ぶ笑顔、ありがとうございます」などの声が集まっている。
引用：「清原翔」Instagram（@mrkiyotan）
【写真】脳出血で療養中・清原翔、佐藤栞里らに囲まれる姿 脳出血前の“豪華共演者”とのオフショも（8枚）
2020年6月、感染性心内膜炎による脳出血を発症し、緊急手術を行った清原。その後、複数回の手術を経て体調は安定。脳に関しても異常はないとの診断を受けた。そして現在は、復帰に向け医師の指導を受けながらリハビリに専念している。
この投稿にファンからは「とてもいい笑顔です」「最幸な笑顔」「疲れが吹き飛ぶ笑顔、ありがとうございます」などの声が集まっている。
引用：「清原翔」Instagram（@mrkiyotan）