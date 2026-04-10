【2026 MODEL CARS】RCカーは高い、作る自信がなくて二の足を踏む…そんな人も昨今RCカー界の定番「RTR＝READY TO RUN」、つまり完成済みフルセットで、しかもアラウンド1万円というならもう迷う必要はないだろう！＊＊＊■『西部警察』のRCカーがこの走りと再現性で9878円なら“2台買え”！まさしく「インドアRCカーの決定版」である。熱き血潮たぎる男たちの刑事ドラマ『西部警察』。その劇中車として羨望のまなざしを浴