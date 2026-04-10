☆楽天―オリックス（１８：００・楽天モバイル）楽天＝荘司、オリックス＝曽谷楽天は７日からの日本ハム戦を１勝２敗で負け越した。９日からは引き続き本拠でオリックスを迎えうつ。先発は開幕投手を務め、ここまで２戦２勝の荘司。開幕３戦３勝とすれば球団では２０年の則本、涌井以来の開幕３戦３勝となる。楽天の開幕３戦３勝はこれまで０９年田中将大１１年岩隈久志☆１３年川井貴志１５年レイ１６年則本