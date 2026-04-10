【ＮＰＢ今日の見どころ】楽天の荘司は２０年則本以来の開幕投手３戦３勝なるか オリックスの曽谷はビジターの楽天戦負けなし
☆楽天―オリックス（１８：００・楽天モバイル）楽天＝荘司、オリックス＝曽谷
楽天は７日からの日本ハム戦を１勝２敗で負け越した。９日からは引き続き本拠でオリックスを迎えうつ。先発は開幕投手を務め、ここまで２戦２勝の荘司。開幕３戦３勝とすれば球団では２０年の則本、涌井以来の開幕３戦３勝となる。
楽天の開幕３戦３勝はこれまで
０９年 田中 将大
１１年 岩隈 久志☆
１３年 川井 貴志
１５年 レイ
１６年 則本 昂大☆
１７年 辛島 航
２０年 則本 昂大☆
２０年 涌井 秀章
【注】☆は開幕投手
の７人で、開幕投手は２人３度。球団３人４度目の開幕投手が開幕３戦３勝なるか。
一方、オリックスの先発・曽谷は今季初登板。楽天戦は対戦相手別で最多の６勝。ビジターに限れば楽天戦は６登板５勝０敗と絶対の強さを誇る。果たして軍配はどちらに挙がるか。
（その他のカード）
☆巨人―ヤクルト（１８：００・東京ドーム）巨人＝竹丸、ヤクルト＝吉村
☆ＤｅＮＡ―広島（１８：００・横浜）ＤｅＮＡ＝東、広島＝床田
☆中日―阪神（１８：００・バンテリンドーム）中日＝柳、阪神＝村上
☆西武―ロッテ（１８：００・県営大宮）西武＝渡辺、ロッテ＝河村
※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順