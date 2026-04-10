☆楽天―オリックス（１８：００・楽天モバイル）楽天＝荘司、オリックス＝曽谷

楽天は７日からの日本ハム戦を１勝２敗で負け越した。９日からは引き続き本拠でオリックスを迎えうつ。先発は開幕投手を務め、ここまで２戦２勝の荘司。開幕３戦３勝とすれば球団では２０年の則本、涌井以来の開幕３戦３勝となる。

楽天の開幕３戦３勝はこれまで

０９年 田中 将大

１１年 岩隈 久志☆

１３年 川井 貴志

１５年 レイ

１６年 則本 昂大☆

１７年 辛島 航

２０年 則本 昂大☆

２０年 涌井 秀章

【注】☆は開幕投手

の７人で、開幕投手は２人３度。球団３人４度目の開幕投手が開幕３戦３勝なるか。

一方、オリックスの先発・曽谷は今季初登板。楽天戦は対戦相手別で最多の６勝。ビジターに限れば楽天戦は６登板５勝０敗と絶対の強さを誇る。果たして軍配はどちらに挙がるか。

（その他のカード）

☆巨人―ヤクルト（１８：００・東京ドーム）巨人＝竹丸、ヤクルト＝吉村

☆ＤｅＮＡ―広島（１８：００・横浜）ＤｅＮＡ＝東、広島＝床田

☆中日―阪神（１８：００・バンテリンドーム）中日＝柳、阪神＝村上

☆西武―ロッテ（１８：００・県営大宮）西武＝渡辺、ロッテ＝河村

※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順