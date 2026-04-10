１０日のオリックス戦に先発する荘司康誠（カメラ・池内　雅彦）

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☆楽天―オリックス（１８：００・楽天モバイル）楽天＝荘司、オリックス＝曽谷

　楽天は７日からの日本ハム戦を１勝２敗で負け越した。９日からは引き続き本拠でオリックスを迎えうつ。先発は開幕投手を務め、ここまで２戦２勝の荘司。開幕３戦３勝とすれば球団では２０年の則本、涌井以来の開幕３戦３勝となる。

　楽天の開幕３戦３勝はこれまで

０９年　田中　将大

１１年　岩隈　久志☆

１３年　川井　貴志

１５年　レイ

１６年　則本　昂大☆

１７年　辛島　　航

２０年　則本　昂大☆

２０年　涌井　秀章

【注】☆は開幕投手

の７人で、開幕投手は２人３度。球団３人４度目の開幕投手が開幕３戦３勝なるか。

　一方、オリックスの先発・曽谷は今季初登板。楽天戦は対戦相手別で最多の６勝。ビジターに限れば楽天戦は６登板５勝０敗と絶対の強さを誇る。果たして軍配はどちらに挙がるか。

（その他のカード）

☆巨人―ヤクルト（１８：００・東京ドーム）巨人＝竹丸、ヤクルト＝吉村

☆ＤｅＮＡ―広島（１８：００・横浜）ＤｅＮＡ＝東、広島＝床田

☆中日―阪神（１８：００・バンテリンドーム）中日＝柳、阪神＝村上

☆西武―ロッテ（１８：００・県営大宮）西武＝渡辺、ロッテ＝河村

※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順