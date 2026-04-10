「安倍晋三氏と高市早苗氏」――ともに保守派の政治家で、首相として選挙で自民党を"一強"へ導いた。だが、高市政権を理解するうえでは"安倍後継"という捉え方だけでは本質を見誤りかねない。両者の権力基盤の違いについて、政治経済評論家・元経産官僚の古賀茂明氏が語る。【写真】秘蔵写真で振り返る安倍晋三氏の足跡昭恵さんとの結婚式は新高輪プリンスホテルで＊＊＊高市さんと安倍さんの大きな違いは党内基盤でしょ