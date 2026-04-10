「安倍晋三氏と高市早苗氏」――ともに保守派の政治家で、首相として選挙で自民党を"一強"へ導いた。だが、高市政権を理解するうえでは"安倍後継"という捉え方だけでは本質を見誤りかねない。両者の権力基盤の違いについて、政治経済評論家・元経産官僚の古賀茂明氏が語る。

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高市さんと安倍さんの大きな違いは党内基盤でしょう。

私は第1次安倍内閣では経済産業省の官僚として、第2次安倍政権以降は政治経済評論家として、政権の内外から安倍さんを見てきた。安倍さんは最大派閥の実質的な領袖だったので、数の力と資金力があった。さらに、総裁の権力と党の資金を握っていたので、総理総裁に反旗を翻す者はいない。安倍内閣は高支持率を維持しました。それを裏で最大派閥の清和会（旧森派）が支える盤石な基盤を誇ったわけです。

対して高市さんは自分の派閥を持っていないので資金力もない。今回の総選挙で初当選した高市チルドレンと呼ばれる新人議員たちが、どの程度の忠誠心で高市さんを支えるのか不透明です。

そのうえ、自民党では解消したはずの派閥が復活しつつあり、これが反高市の塊となるリスクもある。そもそも自民党議員と話しても高市さんをリスペクトするどころかバカにするような声も聞こえます。総裁選では勝ったが、党内の圧倒的な支持を得ていた安倍さんのようなカリスマ性は全くありません。

1年半後には自民党総裁選があります。自民党議員も今は選挙で当選させてくれた高市さんを支持しているが、この先支持率が下がれば、派閥を持たない高市さんが総裁選を戦えるのかという見立てもあります。

だからこそ高市さんは財務省より世論、支持率を意識した経済政策に力を入れている。派閥の支持がない分、常に世論を味方につけておかなければ政権が維持できないし、逆に言えば、派閥のしがらみを考えずに政策を打つことができる。

最大派閥の数に支えられた安倍さんは「安倍一強」と言われたが、実際は慎重に政策を進めた。安保法制も強引に決めたが、国会ではあえて時間をかけて議論した。衆参で改憲勢力が3分の2を持っても憲法改正を強行しませんでした。

一方の高市さんは、やるとなると世論の支持をバックに頑固に自分の意見を通そうとする。失敗したものの、予算の年度内成立にこだわって衆院での審議を短縮させたのはその表われです。突破力は見せるが、度が過ぎれば与党の協力さえ得られない。高市さんが打ち出した政策をどこまで実現できるかは未知数です。

【プロフィール】

古賀茂明（こが・しげあき）／1955年、長崎県出身。東京大学法学部を卒業後、通商産業省入省。産業再生機構執行役員、内閣審議官などを経て2011年に退官。テレビ朝日系『報道ステーション』のコメンテーターを務めたことも。

※週刊ポスト2026年4月17・24日号