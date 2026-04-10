グランドコンセブトは『イーダッシュブースター』4月10日、本田技研工業（以下ホンダ）は、Aセグメントの小型EV『Super-ONE（スーパーワン）』を5月下旬に発売すると発表。発売に先立ち4月16日から先行予約の受付を開始するとした。同日、先行情報サイトも公開されている。【画像】ホンダの新型AセグEV『スーパーワン』は5月下旬発売！4月16日から先行予約受付開始全39枚スーパーワンはグランドコンセプトを『e:Dash BOOSTER（イ