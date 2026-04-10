グランドコンセブトは『イーダッシュブースター』

4月10日、本田技研工業（以下ホンダ）は、Aセグメントの小型EV『Super-ONE（スーパーワン）』を5月下旬に発売すると発表。発売に先立ち4月16日から先行予約の受付を開始するとした。同日、先行情報サイトも公開されている。

【画像】ホンダの新型AセグEV『スーパーワン』は5月下旬発売！4月16日から先行予約受付開始 全39枚

スーパーワンはグランドコンセプトを『e:Dash BOOSTER（イーダッシュブースター）』とし、車内での体験を豊かなものにする多彩な仕掛けを採用することで、日常の移動を刺激的で気持ちの高ぶる体験へと進化させることを目指した。



ホンダは、Aセグメントの小型EV『スーパーワン』を5月下旬に発売する。 本田技研工業

スーパーワンというネーミングには、これまでのEVの常識や軽自動車規格の枠を超越する（スーパーな）存在として、ホンダならではの唯一無二（ワン・アンド・オンリー）の価値を届けたいという想いが込められている。

環境性能や日常での使い勝手の良さに加え、ホンダならではのファンを追求したスーパーワンは、小型EVとしての軽快な走りによる操る喜びに、五感を刺激する演出を加えることで、刺激的で高揚感あふれる走行体験を提供。

Nシリーズとして進化させてきた軽量なプラットフォームを活用し、トレッドを拡げたワイドなスタンスにより、軽快かつ安定感のある力強い走りを可能にするという。

また、専用開発した『ブーストモード』では、出力を拡大しパワーユニットの性能を最大限に引き出すとともに、仮想有段シフト制御とアクティブサウンドコントロールシステムの速動により、EV でありながらあたかも有段変速機を備えたエンジンのような迫力あるサウンドと鋭いシフトフィーリングを演出している。

クラス最軽量レベルとなる車両重量1090kg

トレッドを拡幅した専用シャシーを採用することで、全幅を拡大。また、薄型バッテリーを床下中央に配置し、重量物の集中化と低重心化を図ることで、国内で販売される乗用EVとしてクラス最軽量レベルとなる車両重量1090kgと、従来の小型ガソリン車を上まわる低重心化を実現。これにより、意のままの安心感あるハンドリング性能を提供する。

さらに、軽量化によって電費性能を高め、航続距離はWLTCモードで274kmを達成し、日常で安心して使える実用性と、走りの楽しさを両立する。



トレッドを拡幅した専用シャシーを採用することで、全幅を拡大。 本田技研工業

運転に没頭できる室内空間を追求

スーパーワンのデザインは、本格的な走りを予感させ、高揚感あるスタイルとドライバーが運転に没頭できる室内空間を追求している。

ワイドなタイヤを包み込む、ブリスターフェンダーは、ロー&ワイドなスタンスを際立たせ、力強さを演出。フロントとリアのエアダクトを含む専用エアロは、走行性能を支える実用性と機能美を両立したとする。



ドライバーが運転に没頭できる室内空間を追求したインテリア。 本田技研工業

ボディカラーは、全5色を設定。スーパーワン専用色となる新色『ブーストバイオレットバール』は、宇宙に向かって上空を走る雷『ブルージェット』をモチーフとし、視界に映った瞬間に一気に気持ちが高ぶるような印象を目指して、紫に深みを持たせた色調としている。

専用のスボーツシートは、高いホールド性で安定したポジションを確保し、ブルーの表皮をアシンメトリーに配色して遊び心を演出。水平基調のインストルメントパネルで、運転に集中できる視界を目指した。

専用開発の『ブーストモード』

運転をより刺激的な体験へと進化させる、専用開発のドライブモード『ブーストモード』を搭載。最大出力を通常モードの47kWから70kWへと拡大し、パワーユニットの性能を最大限に引き出し、力強く鋭い加速を可能にする。

さらに、7段変速の有段変速機のようなギアチェンジの感覚を再現した仮想有段シフト制御と、アクセルなどの操作に応じて迫力ある仮想のエンジンサウンドを車内に響かせるアクティブサウンドコントロールを連動させることで、EVでありながら、スポーティなエンジンを意のままに操るような運転感覚を提供する。



専用開発のドライブモード『ブーストモード』のメーター表示。 本田技研工業

また、ブーストモード作動時には、ステアリングのパドル操作による変速も可能で、より積極的なドライビングを楽しめる。

さらにブーストモードでは、メーターとイルミネーションに専用の演出を設定した。『バッテリー温度計』、『疑似タコメーター』、『出力計』から横成されるデジタルのトリプルメーターは、メカニカルなアナログ計測器を彷彿とさせるデザインを採用した。

疑似タコメーターは仮想のエンジン回転数を表示し、仮想有段シフト制御と連動し、視覚的な高揚感を演出している。

助手席インバネに採用したロングイルミネーションは、通常のドライブモードでは青色に発光し、ブーストモードでは紫色に変化。これにより、視覚や聴覚、加速感や振動といった体感を通じてドライバーの感性を刺激し、高揚感あふれるEVの走行体験を提供するとした。

ボースのプレミアムサウンドシステム搭載

スーパーワンの室内環境にあわせた専用オーディオとして、BOSE（ボーズ）と共同間発した8スピーカー搭載のプレミアムサウンドシステムを標準装備する。なおボーズのシステムをホンダの小型モデルに搭載するのは初となる。

ボーズ独自技術の『ダイナミックスピードコンペンセーション』により、車速に応じて音量と音質を自動調整し快適なリスニング体験を提供。さらに、荷室に設置した13.1Lの大容量サブウーファーにより、迫力のある重低音からクリアな高音までバランスの取れたサウンドを実現。まるでコンサート会場にいるような臨場感を全席で味わえるとのことだ。



ボーズと共同間発したプレミアムサウンドシステムを標準装備する。 本田技研工業