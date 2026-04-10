島根スサノオマジックは4月10日、ジェームズ・マイケル・マカドゥの帰国を発表した。外傷性左手根不安定症と診断された負傷の手術を受けることになり、今後は治療およびリハビリに専念するようで、今シーズン中にチームへ再合流することはないという。 アメリカ出身で現在33歳のマカドゥは、206センチ104キロの体格を誇るビッグマン。ゴールデンステイト・ウォリアーズ、フィラデルフィア・