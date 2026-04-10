島根スサノオマジック、負傷したマカドゥが帰国…今季中の再合流はなし

島根スサノオマジックは4月10日、ジェームズ・マイケル・マカドゥの帰国を発表した。外傷性左手根不安定症と診断された負傷の手術を受けることになり、今後は治療およびリハビリに専念するようで、今シーズン中にチームへ再合流することはないという。

アメリカ出身で現在33歳のマカドゥは、206センチ104キロの体格を誇るビッグマン。ゴールデンステイト・ウォリアーズ、フィラデルフィア・セブンティシクサーズでNBA通算111試合に出場した実績を持ち、イタリア、トルコ、セルビアのチームを経て、2020－21シーズンにサンロッカーズ渋谷でBリーグのキャリアを始めた。島根には2024－25シーズンから在籍。「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」はB1第30節を終え、42試合の出場で1試合平均13.2得点8.1リバウンド2.0アシスト1.5スティールを記録していた。

マカドゥはクラブを通じて「ファンの皆様へ 今シーズン、私と家族にたくさんの愛とご支援をいただき、本当にありがとうございました。怪我という厳しい時期ではありましたが、チームを取り巻く皆様、そして島根の皆様から多くの励ましの言葉をいただきました。このような特別な環境に関わることができ、感謝しております。今はコートに立てないことを残念に思っていますが、島根のバスケットボール、そしてこのチームが将来に向けて築いていくものに関われることを楽しみにしています。いつもご支援いただき本当にありがとうございます」とコメントした。

なお、島根は23勝27敗で西地区8位。今後の10試合はマカドゥを欠いた上での戦いを強いられることになる。