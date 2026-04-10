シス・カンパニー公演『新宿発8時15分』 撮影：宮川舞子 三谷幸喜のオリジナルミュージカルシス・カンパニー公演『新宿発8時15分』の東京公演が日本青年館ホールで開幕した。出演は天海祐希、香取慎吾、尾上松也など。 作・演出を三谷幸喜が手がけ、音楽を荻野清子が担当したオリジナルミュージカル第１弾『日本の歴史』は2018年冬に初演。 約1700年に亘る日本の長き歴史ドラマを7名の俳優