天海祐希、香取慎吾らが豪華出演！ 三谷幸喜による「観る人全てが驚愕するようなミュージカル」 シス・カンパニー公演『新宿発8時15分』日本青年館ホールで開幕
シス・カンパニー公演『新宿発8時15分』 撮影：宮川舞子
三谷幸喜のオリジナルミュージカル シス・カンパニー公演『新宿発8時15分』の東京公演が日本青年館ホールで開幕した。出演は天海祐希、香取慎吾、尾上松也など。
作・演出を三谷幸喜が手がけ、音楽を荻野清子が担当したオリジナルミュージカル第１弾『日本の歴史』は2018年冬に初演。
約1700年に亘る日本の長き歴史ドラマを7名の俳優のみで描く斬新な構成、キャッチーなメロディーに親しみやすい歌詞に彩られた楽曲の数々は、多くの観客から喝采を浴びて、2021年夏には再演した。
そして今回、2026年春に新作ミュージカル『新宿発８時１５分』が2026年4月～5月に、東京・大阪・福岡の3都市にて上演される。
出演は天海祐希、香取慎吾、尾上松也、ウエンツ瑛士、シルビア・グラブ、新納慎也、小林隆、浅野和之、今井朋彦、秋元才加、峯村リエ、藤本隆宏、小澤雄太、大野泰広、中島亜梨沙の15名。
本作の東京公演が日本青年館ホールで開幕した。
シス・カンパニー公演『新宿発8時15分』 撮影：宮川舞子
午前８時１５分。東京新宿駅から出発した下り各駅停車が線路上で急停止した。
接触事故が発生したのだ。
車両乗務員、近隣の駅員、消防や警察関係者たち。
それぞれが各自の職務を全うしようとしている。
そして、事故電車に乗り合わせた人々。駅で電車を待つ人々が、
それぞれの事情を抱えながら、一刻も早い復旧を待っている。
事故対応が終わり、再び電車が動き出すまで、あとどれくらいかかるのだろう。
一つの事故が多くの人々の人生を変えていく・・・・
シス・カンパニー 公式サイトはこちら。
https://www.siscompany.com/produce/
（文：エントレ編集部）
シス・カンパニー公演『新宿発8時15分』
【作・演出】三谷幸喜
【音楽】荻野清子
【出演】
天海祐希 香取慎吾 尾上松也 ウエンツ瑛士 シルビア・グラブ 新納慎也 今井朋彦
秋元才加 峯村リエ 藤本隆宏 小澤雄太 大野泰広 中島亜梨沙 小林隆 浅野和之
【演奏】荻野清子(ピアノ) 近藤淳(リード) 岸徹至（ベース） 萱谷亮一（ドラム・パーカッション）
【東京公演】2026年4月9日（木）～26日（日）日本青年館ホール
【大阪公演】2026年5月1日（金）～17日（日）SｋｙシアターＭＢＳ
【福岡公演】2026年5月22日（金）～30日（土）キャナルシティ劇場
シス・カンパニー 公式サイト
https://www.siscompany.com/produce/