【「マリオカート ワールド」更新データVer. 1.6.1】 4月10日 配信 任天堂は、Nintendo Switch 2用レース「マリオカート ワールド」の更新データVer. 1.6.1を4月10日に配信開始した。 今回の更新データは、ゲーム内で発生していた不具合を改善するもの。以下2点の問題が修正される。 【修正内容】 ジャンプアクションなどのあ