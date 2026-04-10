【「マリオカート ワールド」更新データVer. 1.6.1】 4月10日 配信

任天堂は、Nintendo Switch 2用レース「マリオカート ワールド」の更新データVer. 1.6.1を4月10日に配信開始した。

今回の更新データは、ゲーム内で発生していた不具合を改善するもの。以下2点の問題が修正される。

【修正内容】 ジャンプアクションなどのあとにレールスライドをはじめると、着地したときにダッシュしないことがある問題 「みんなで」で、3人以上でゲームをはじめたあとに「TVモード」と「携帯モード/テーブルモード」を切り替えると、ゲームが終了することがある問題

オンライン要素を遊ぶためには最新の更新データが必要。また、最新の更新データをダウンロードすると、以前の更新データを使用している人とは、ローカル通信およびLANプレイができなくなるので注意してほしい。

□「マリオカート ワールド 更新データVer. 1.6.1」のページ

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