「マリオカート ワールド」更新データVer. 1.6.1配信ジャンプ後にレールスライドをはじめると着地時にダッシュしないことがある問題を修正
【「マリオカート ワールド」更新データVer. 1.6.1】 4月10日 配信【修正内容】 ジャンプアクションなどのあとにレールスライドをはじめると、着地したときにダッシュしないことがある問題 「みんなで」で、3人以上でゲームをはじめたあとに「TVモード」と「携帯モード/テーブルモード」を切り替えると、ゲームが終了することがある問題
任天堂は、Nintendo Switch 2用レース「マリオカート ワールド」の更新データVer. 1.6.1を4月10日に配信開始した。
今回の更新データは、ゲーム内で発生していた不具合を改善するもの。以下2点の問題が修正される。
オンライン要素を遊ぶためには最新の更新データが必要。また、最新の更新データをダウンロードすると、以前の更新データを使用している人とは、ローカル通信およびLANプレイができなくなるので注意してほしい。
□「マリオカート ワールド 更新データVer. 1.6.1」のページ
Nintendo Switch 2 ソフト『マリオカート ワールド』の更新データVer.1.6.1の配信を開始しました。いくつかの不具合を修正しました。 https://t.co/vObgcbJyLl pic.twitter.com/TgmDM6PxvB- 任天堂サポート (@nintendo_cs) April 10, 2026
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