キッコーマンソイフーズは、俳優の北川景子さんを起用した「キッコーマン豆乳」の新TVCMを3月25日から放映開始し、朝食でたんぱく質を摂取する「朝の満たんぱく」の訴求を強めて豆乳ノンユーザーを取り込み、好調に推移する「キッコーマン豆乳」の勢いを加速させる。3月23日、発表会に登壇したキッコーマンソイフーズの亀井淳一マーケティング本部マーケティング推進部長は「2025年の豆乳の生産量は過去最高となり、豆乳市場は