アツデン株式会社は、単一指向性ショットガンマイクロホン「SGM-PX」を4月20日（月）に発売する。価格は1万4,960円。 放送、映像制作、ENGといったプロの現場での使用を想定したXLR接続のマイクロホン。「撮影現場の次なるスタンダード」を掲げ、あらゆる環境で確実に収音し続ける安定感と信頼性を重視して設計された。 あえて単一指向性のみでの収音方式を採用。インタビュー、ドキュメンタリー、YouTu