アツデン株式会社は、単一指向性ショットガンマイクロホン「SGM-PX」を4月20日（月）に発売する。価格は1万4,960円。

放送、映像制作、ENGといったプロの現場での使用を想定したXLR接続のマイクロホン。「撮影現場の次なるスタンダード」を掲げ、あらゆる環境で確実に収音し続ける安定感と信頼性を重視して設計された。

あえて単一指向性のみでの収音方式を採用。インタビュー、ドキュメンタリー、YouTubeコンテンツ制作などでの利用が考えられる。

装着イメージ

内部には新設計のECMユニットを搭載。振動膜には、上位モデル「SGM-250シリーズ」で定評のあるという特殊フィルム素材を使用。これにより、高温多湿な環境下でも安定したパフォーマンスを発揮するという。

ECMユニット

携帯電話をはじめとしたデジタル機器などの外来電波の影響を低減する回路も搭載する。

ボディはアルミ製で、過酷なロケ環境での使用も想定した堅牢な設計としている。

各社の業務用カメラで異なるマイクホルダー径に対応するため、調整用マイクスペーサーを標準同梱する。円筒形状のスペーサーが取り付け時のガタつきを抑え、接触不良や振動による不要なノイズを防ぐとしている。

マイクスペーサーの装着イメージ

型式：バックエレクトレットコンデンサー 周波数特性：20～20,000Hz 指向特性/感度単一指向性 ：-32dB at 1kHz（0dB=1V/Pa） インピーダンス：100Ω（at 1kHz） ダイナミックレンジ：112dB 最大入力音圧レベル：130dB SPL.（1kHz at 3% T.H.D） S/N比：76dB（1kHz at 1Pa） 電源DC：11-50V（Phantom） ケーブル長：360mm コネクター：XLR-3pin 外形寸法：φ21×140mm 質量：110g（コネクター及びコード含む） 付属品：マイクスペーサー、風防