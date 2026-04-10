「ロイヤルズ−ホワイトソックス」（９日、カンザスシティー）ホワイトソックスの村上宗隆内野手が「２番・一塁」で出場。初回の守備で飛球を落とすプレーがあった。無死一塁の場面で、２番・ウィットの打球は一塁左付近へ高々と上がったフライ。村上は落下地点に入ったが、ボールがミットに当たって地面に落ちた。すぐに拾い直して二塁に送球し封殺となり、失策とはならず「一ゴロ」が記録された。ホワイトソックスのこの