熊本市の発表によりますと、今日4月10日（金）午前11時5分から予定していたブルーインパルスのテスト飛行は、天気が悪いため中止となりました。 予備としていた午後1時30分からの飛行も中止です。 航空自衛隊の専門飛行チーム「ブルーインパルス」は、宮城県の松島基地に所属する飛行隊で、熊本地震の発生から10年となる今年、復興イベントとして、明日4月11日に展示飛行を実施する予定にしています。 前日の