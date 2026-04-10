4年目右腕の茨木がプロ初先発で初勝利■阪神 2ー0 ヤクルト（9日・甲子園）雨中の甲子園で躍動した右腕にファンが喝采を送った。阪神の茨木秀俊投手は9日、本拠地で行われたヤクルト戦で先発登板。プロ初先発のマウンドで6回無失点と好投し初勝利をあげた。悪天候にも関わらず輝きを放った21歳に「かっこええわ」「あっぱれ」と虎党の称賛が続いた。毎回のように走者を背負ったが、粘りの投球で最後までヤクルトに得点を与えな