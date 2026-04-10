4年目右腕の茨木がプロ初先発で初勝利

■阪神 2ー0 ヤクルト（9日・甲子園）

雨中の甲子園で躍動した右腕にファンが喝采を送った。阪神の茨木秀俊投手は9日、本拠地で行われたヤクルト戦で先発登板。プロ初先発のマウンドで6回無失点と好投し初勝利をあげた。悪天候にも関わらず輝きを放った21歳に「かっこええわ」「あっぱれ」と虎党の称賛が続いた。

毎回のように走者を背負ったが、粘りの投球で最後までヤクルトに得点を与えなかった。雨が強まった6回は2死満塁のピンチを迎えたが、代打の宮本丈内野手を空振り三振。持ち味のチェンジアップを4連投し、最後は内角低めに落ちる125キロで空振りを奪った。

茨木は6回まで96球を投げて5安打5奪三振。相手打線を無失点に封じてプロ初勝利をあげた。21歳が見せた気迫溢れる投球にファンは歓喜。SNSには「21歳とは思えない落ち着き」「痺れたわ」「素晴らしいチェンジアップ」「雨降る中で三振奪うのかっこよすぎるやろ」「マウンドでの振る舞いがまじでいい」「イケメンすぎる」などの声が寄せられていた。

茨木は2022年ドラフト4位で入団。2025年に初めて1軍昇格すると2試合に登板。9日のヤクルト戦でも得点を与えなかったため、ここまで1軍では防御率0.00の無失点投球が続いている。（Full-Count編集部）