なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）の谷川萌々子が、憧れの選手へラブコールを送った。【映像】谷川萌々子、憧れの人に“ラブコール”する姿（実際の様子）4月8日放送の『ABEMAスポーツタイム』で、4月にアメリカ遠征を行うなでしこジャパンを特集。日本サッカー史上初となるバロンドールを獲得した澤さんをゲストに迎えて、なでしこジャパンを支える逸材を紹介した。注目株の1人として紹介された谷川。18歳でなでしこジャ