ロックバンド、子供ばんどのボーカル、ギターで俳優、タレントのうじきつよし（68）が9日、自身のXを更新。高額療養費制度引き上げの見直しをめぐる高市早苗首相の答弁に対し、怒りをあらわにした。10万人超の医師・歯科医師で構成する団体「全国保険医団体連合会（保団連）」の公式Xアカウントが8日、7日の参院予算委員会で行われた、高額療養費の限度額引き上げをめぐる、公明党原田大二郎議員の質問に対する高市首相の答弁のシ