4月9日に放送されたABEMAオリジナル恋愛番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』第6話で、スタジオ見届け人を務める俳優・桜田通の情熱的すぎる恋愛観が明らかになり、共演者たちを驚かせた。【映像】桜田通の熱すぎる愛情表現本作は、結婚に踏み出せないカップルが「結婚か、別れか」の究極の選択を迫られる7日間の旅を描く番組。作中のカップルによる「話し合いの前の不意打ちハグ＆キス」のシーンから、スタジオでは