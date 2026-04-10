使い方で姿を変える柔軟なボディ構造クルマに求められる価値は時代によって大きく変わりますが、単なる移動手段にとどまらず、暮らしそのものを豊かにする存在として注目されることもあります。そうした視点で振り返ると、かつて発表されたコンセプトカーが、今になって再評価されているのも興味深い流れです。【画像】超いいじゃーん！ これがダイハツ「4人乗り×4WD」軽トラの姿です！ 画像を見る！（23枚）2009年の「第41