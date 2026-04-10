使い方で姿を変える柔軟なボディ構造

クルマに求められる価値は時代によって大きく変わりますが、単なる移動手段にとどまらず、暮らしそのものを豊かにする存在として注目されることもあります。

そうした視点で振り返ると、かつて発表されたコンセプトカーが、今になって再評価されているのも興味深い流れです。

【画像】超いいじゃーん！ これがダイハツ「4人乗り×4WD」軽トラの姿です！ 画像を見る！（23枚）

2009年の「第41回東京モーターショー」でダイハツが披露した「バスケット」は、日常の延長にあるゆったりとした時間を楽しむための一台として提案されたモデルでした。

家庭菜園やアウトドアといった穏やかな生活スタイルに寄り添うことを意識して設計されており、当時としてはかなりユニークな存在だったといえます。

このクルマは市販化には至らなかったものの、近年のキャンプブームやバンライフの浸透によって、そのコンセプトが改めて注目されるようになっています。

現代では「便利さ」だけでなく、「楽しさ」や「自由さ」を重視するユーザーが増えており、バスケットが目指していた方向性が時代に追いついてきたとも考えられます。

最大の特徴は、使い方に応じて姿を変える柔軟な構造にあります。前席部分にはハードトップ、後席部分にはキャンバストップを採用し、それぞれ取り外しが可能となっています。

これにより、Bピラーを残した状態で開放的なオープン仕様に変えることができ、軽自動車でありながら外の空気を存分に感じられる設計となっていました。

さらに後部には、軽トラックのように垂直に開閉するテールゲートを備え、荷物の積み下ろしのしやすさにも配慮されています。

ルーフを装着すれば4人乗りの乗用車として使え、取り外せば開放感あふれるクルマへ、リアシートを倒せば荷物を優先したピックアップ風のスタイルへと変化します。

こうした多用途性は、日常とレジャーの境界を感じさせない使い勝手を実現していました。

特にアウトドア用途では、汚れや水分を気にせず荷物を積める点が大きな魅力です。泥の付いた道具や濡れたギアでも遠慮なく扱える構造は、実用性をしっかりと考慮したものです。

軽自動車でここまで自由度の高い使い方ができるモデルは珍しく、コンセプトカーながら完成度の高さがうかがえます。

ボディサイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1550mm、ホイールベースは2490mmと、扱いやすい軽規格に収まっています。

外観はシンプルな箱型をベースに丸型ヘッドライトを組み合わせた親しみやすいデザインで、ライトモスグリーンのカラーが自然との調和を感じさせます。

側面のビードラインも控えめながら個性を演出しており、飾りすぎない美しさが特徴です。

内装にも独自の工夫が見られます。麻をイメージした素材やグレージュを基調とした配色により、温かみのある空間が演出されています。

一方で、ボディ同色の金属パネルをあえて見せることで、道具としての無骨さも表現しています。

この「やさしさ」と「タフさ」のバランスが、バスケットならではの魅力といえるでしょう。

構造面では軽トラックのようなラダーフレームではなく、乗用車ベースと考えられる設計が採用されており、日常使いにも違和感なく対応できる点もポイントです。

パワートレインの詳細は明かされていませんが、駆動方式は4WDとされ、アウトドアでの走破性も意識されていました。

発表当時はリーマンショック後の影響もあり、市場は燃費や価格を重視する傾向が強く、こうした趣味性の高いモデルが商品化されるのは難しい状況でした。

しかし現在では、クルマにライフスタイルの一部としての価値を求める声が増えています。その意味で、バスケットは時代を先取りしすぎていた存在だったのかもしれません。

もし現代に合わせて再登場すれば、多くの支持を集める可能性も十分にありそうです。

実際、ネット上でもさまざまな声が見られます。「今の時代なら絶対売れると思う」「軽でここまで遊べるクルマは貴重」「キャンプ好きには理想的な一台」「デザインがシンプルで逆に新しい」「こういう自由な発想のクルマが増えてほしい」「実用性と遊び心のバランスがいい」「市販化されなかったのがもったいない」「今のダイハツにぜひ再挑戦してほしい」といった意見があり、当時以上に共感を集めている様子がうかがえます。

このように、バスケットは単なるコンセプトカーにとどまらず、クルマの可能性を広げる提案として今なお語り継がれる存在となっています。