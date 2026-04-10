＜富士フイルム・スタジオアリス女子オープン事前情報◇9日◇石坂ゴルフ倶楽部（埼玉県）◇6580ヤード・パー72＞昨年、河本結、中村心との三つ巴のプレーオフを制し、ツアー通算2勝目を挙げた安田祐香。連覇がかかる大会を前に、「今のところいい感じ。この調子で戦えれば」と順調に調整を終えた。【写真】安田Vの裏で…河本結のレアUTがオシャカにコースを回れば、昨年の光景も浮かんでくる。「プレーオフの18番のショットは、