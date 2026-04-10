「連覇できるのは去年勝った人だけ」 安田祐香が思い出す1年前の“Vショット”
＜富士フイルム・スタジオアリス女子オープン 事前情報◇9日◇石坂ゴルフ倶楽部（埼玉県）◇6580ヤード・パー72＞昨年、河本結、中村心との三つ巴のプレーオフを制し、ツアー通算2勝目を挙げた安田祐香。連覇がかかる大会を前に、「今のところいい感じ。この調子で戦えれば」と順調に調整を終えた。
【写真】安田Vの裏で…河本結のレアUTがオシャカに
コースを回れば、昨年の光景も浮かんでくる。「プレーオフの18番のショットは、ここで打ったなとかよみがえってきました」。プレーオフ4ホール目。フェアウェイバンカーからのセカンドショットは、雨で水が浮き、アゴも近く、ピンまでは174ヤードという難しい場面だったが、5UTでピン奥3メートルにつけた。勝利を決定づけた一打は、やはり印象に残っている。今季はここまで5試合に出場。予選落ちはなく、「Vポイント×SMBCレディス」は8位で終えたが、まだ上位争いには至っていない。それでも「手応えや内容はすごくいい。イメージしたショットが打てたり、いいパーパットも決まってます」と、焦りはない。傾斜の強いグリーンが並ぶコースでは、割り切りも大事。「2段グリーンの上にピンが切られると、奥も警戒しないといけない。そうなると下の段（に置くのも）でも仕方ない」。最適なマネジメントを繰り返すことを思い描いている。「連覇できるのは、去年勝った人だけ。いろいろな思いはあるけど頑張りたい」。初日は前週優勝者の高橋彩華、今季好調が続く菅楓華とのラウンドになる。さらには渋野日向子、竹田麗央、そして岩井姉妹と米ツアー組も参戦する注目大会になった。「ギャラリーも増えると思うし楽しみ。1日はビッグスコアを出したいけど、まずは毎日60台を目指して」。そのなかで、今年も主役になりたい。（文・間宮輝憲）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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